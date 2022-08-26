Медики назвали кофе, который приводит к раку пищевода

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и выяснили, какой кофе провоцирует развитие рака пищевода. Работу экспертов опубликовал журнал Clinical Nutrition.
Эксперты сравнили гены более 360 тыс. человек и связали их с риском развития 22 видов рака в течение 11 лет. Оказалось, что у людей, генетически более склонных к употреблению кофе, вероятность развития рака пищевода почти в три раза выше:
"Наиболее вероятная причина связи между употреблением кофе и раком пищевода заключается в том, что заливание горячей жидкости в горло наносит некоторый вред нашему пищеводу".
Как выяснилось, проблема не столько в кофе, сколько в температуре напитка.
По словам ученых, любые горячие напитки могут нанести вред организму – они повреждают ткани пищевода, что вызывает воспаление. Это, в свою очередь, повреждает гены и повышает риск образования злокачественной опухоли.