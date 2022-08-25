Боль в животе и спине перед сном может указывать на рак

Предвестниками рака могут быть неприятные ощущения в животе и спине перед сном.
Так, по данным NHS (Национальная служба здравоохранения Англии), есть один признак рака поджелудочной железы, который может возникнуть, когда вы находитесь в постели.
В частности, человек может чувствовать боль «в верхней части живота и спины», которая может «ухудшаться», когда вы лежите.
Чувство может обостряться в процессе еды и облегчаться, если человек наклоняется вперед.
Другие симптомы рака поджелудочной железы, связанные с пищеварением, по словам экспертов, включают:
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