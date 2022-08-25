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2 часа назад

Боль в животе и спине перед сном может указывать на рак

Диана Товсепова

Предвестниками рака могут быть неприятные ощущения в животе и спине перед сном.

Так, по данным NHS (Национальная служба здравоохранения Англии), есть один признак рака поджелудочной железы, который может возникнуть, когда вы находитесь в постели.

В частности, человек может чувствовать боль «в верхней части живота и спины», которая может «ухудшаться», когда вы лежите.

Чувство может обостряться в процессе еды и облегчаться, если человек наклоняется вперед.

Другие симптомы рака поджелудочной железы, связанные с пищеварением, по словам экспертов, включают:

  • Диарея или запор или другие изменения в стуле
  • Симптомы расстройства желудка, такие как вздутие живота.
Британские медики также назвали более общие признаки онкологического заболевания:
  • Зудящая кожа
  • Моча и кал темнее, чем обычно
  • Потеря аппетита
  • Чувство усталости или отсутствие энергии
  • Высокая температура или чувство жара или озноб

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