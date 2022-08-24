Какие прививки необходимо делать взрослым

Обычно, когда речь заходит о вакцинации, то большинство ассоциируют прививки с детьми. Однако взрослые ничуть не меньше нуждаются в своевременной вакцинации от различных болезней. «Рамблер» попросил эксперта рассказать, какие прививки актуальны и важны для взрослых.
Во взрослом возрасте рекомендуется делать прививки от следующих заболеваний:
Сделанная в детстве прививка не дает пожизненного иммунитета, поэтому рекомендуется делать ревакцинацию каждые 10 лет с момента последней прививки. Очень часто вакцина от дифтерии и столбняка включает в себя еще и защиту от коклюша.
Тем более, что заразиться заболеванием можно при посещении стоматолога или косметолога, проведении процедуры тату, пирсинга или макияжа, половом акте, через общие предметы личной гигиены.
Сезонные эпидемии гриппа становятся причиной возникновения серьезных осложнений у людей любого возраста, поэтому рекомендуется прививаться от гриппа ежегодно.
Также такую прививку лучше сделать тем, кто часто путешествует.
Для людей, которые не прошли вакцинацию в детском возрасте или сделали ее не полностью, рекомендуется привиться во взрослом возрасте, так как в случае заражения этими заболеваниями взрослый человек может столкнуться с серьезными последствиями для своего здоровья.
Для тех взрослых, кто не переболел ветряной оспой в детстве, рекомендуется пройти вакцинацию от этого заболевания, так как во взрослом возрасте заболевание протекает особенно тяжело.
Привиться рекомендуется всем людям, кто живет или планирует поехать в опасный по количеству выявленных заболевших людей регион.
Заболевание может возникнуть у человека в любом возрасте, поэтому рекомендуется сделать вакцинацию людям, проживающим в общежитиях, медицинским работникам, путешественникам, пожилым людям.
Прививку от пневмококковой инфекции рекомендуется делать людям старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания легких.
От этого заболевания рекомендуется прививаться взрослым, у которых был контакт с больными полиомиелитом людьми или уже есть подозрение о наличии заболевания.
Также людям определенных профессий: медицинским работникам (врачам, ветеринарам), работникам животноводства, пищевой сферы, коммунальных служб могут рекомендовать сделать прививки от различных болезней, связанных со спецификой их работы – бешенства, сибирской язвы, лептоспироза, бруцеллеза, лихорадки Ку.
И стоит отметить, что одним из оптимальных решений будет обсудить свой индивидуальный прививочный календарь с врачом.