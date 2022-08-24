Какие прививки необходимо делать взрослым

Обычно, когда речь заходит о вакцинации, то большинство ассоциируют прививки с детьми. Однако взрослые ничуть не меньше нуждаются в своевременной вакцинации от различных болезней. «Рамблер» попросил эксперта рассказать, какие прививки актуальны и важны для взрослых.

Во взрослом возрасте рекомендуется делать прививки от следующих заболеваний:

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Дифтерия и столбняк

Сделанная в детстве прививка не дает пожизненного иммунитета, поэтому рекомендуется делать ревакцинацию каждые 10 лет с момента последней прививки. Очень часто вакцина от дифтерии и столбняка включает в себя еще и защиту от коклюша.

Гепатит B

Для непривитых или не полностью привитых взрослых это вторая по важности вакцина, которую нужно сделать во взрослом возрасте.

Руднев Александр Михайлович Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

Тем более, что заразиться заболеванием можно при посещении стоматолога или косметолога, проведении процедуры тату, пирсинга или макияжа, половом акте, через общие предметы личной гигиены.

Грипп

Сезонные эпидемии гриппа становятся причиной возникновения серьезных осложнений у людей любого возраста, поэтому рекомендуется прививаться от гриппа ежегодно.

Гепатит А

Вакцинацию рекомендуется делать людям, проживающим в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, медицинским работникам, а также тем людям, кто по роду деятельности занимается обслуживанием водопроводных или канализационных сооружений.

Руднев Александр Михайлович Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

Также такую прививку лучше сделать тем, кто часто путешествует.

Корь, краснуха, паротит

Для людей, которые не прошли вакцинацию в детском возрасте или сделали ее не полностью, рекомендуется привиться во взрослом возрасте, так как в случае заражения этими заболеваниями взрослый человек может столкнуться с серьезными последствиями для своего здоровья.

Ветряная оспа

Для тех взрослых, кто не переболел ветряной оспой в детстве, рекомендуется пройти вакцинацию от этого заболевания, так как во взрослом возрасте заболевание протекает особенно тяжело.

Также рекомендуется привиться людям, находящимся в группе риска: со слабым иммунитетом и тех, кто живет в тесных и многолюдных условиях (таких как общежитие, лагерь и т.д.)

Руднев Александр Михайлович Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

Клещевой энцефалит

Привиться рекомендуется всем людям, кто живет или планирует поехать в опасный по количеству выявленных заболевших людей регион.

Менингококковая инфекция

Заболевание может возникнуть у человека в любом возрасте, поэтому рекомендуется сделать вакцинацию людям, проживающим в общежитиях, медицинским работникам, путешественникам, пожилым людям.

Пневмококковая инфекция

Прививку от пневмококковой инфекции рекомендуется делать людям старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания легких.

Полиомиелит

От этого заболевания рекомендуется прививаться взрослым, у которых был контакт с больными полиомиелитом людьми или уже есть подозрение о наличии заболевания.

Взрослым людям могут понадобиться и другие, не такие распространенные прививки. Например, для людей, часто путешествующих по миру, важно заранее выяснять, какие заболевания распространены в той или иной стране, и заранее пройти необходимую вакцинацию (как минимум за месяц до выезда). Так, например, в Африке или Южной Америке можно заразиться желтой лихорадкой, в Латинской Америке – холерой, в Юго-Восточной Азии японским энцефалитом.

Руднев Александр Михайлович Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

Также людям определенных профессий: медицинским работникам (врачам, ветеринарам), работникам животноводства, пищевой сферы, коммунальных служб могут рекомендовать сделать прививки от различных болезней, связанных со спецификой их работы – бешенства, сибирской язвы, лептоспироза, бруцеллеза, лихорадки Ку.

Однако стоит напомнить, что человеку нельзя делать прививку, если у него есть на это противопоказания. Например, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или тяжелые аллергические реакции, период грудного вскармливания. Острые инфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний также является противопоказанием для прохождения вакцинации, и в таком случае прививку рекомендуется отложить на месяц до полного выздоровления или достижения ремиссии.

Руднев Александр Михайлович Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»