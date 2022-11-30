Врач назвала неожиданный анализ для профилактики инфаркта

Ирина Колесникова, врач-генетик, предложила определять риски инфаркта по генетическому анализу. Об этом сообщают "Известия".

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Она пояснила, что чаще всего инфаркт появляется у людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям из-за наследственности. Склонность к этому можно выявить с помощью генетического теста. Эксперт добавила, что современное оборудование помогает выявить наличие склонность к многим сердечно-сосудистым заболеваниям: ишемической болезни, гипертонии, инфаркту и инсульту.

Также генетический тест решает еще одну проблему и помогает с подбором препаратов. С помощью него специалисты определяют, какие лекарства лучше усваиваются в крови человека. Анализ можно сдать в любом возрасте, а его результаты меняться не будут.