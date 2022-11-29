Перечислены полезные для праздничных застолий лекарства

Новогоднее застолье – непростое испытание для здоровья. Врач-терапевт, гематолог Наталья Андреева рекомендует в канун празднования пополнить домашнюю аптечку определенными лекарствами. Ее слова приводит News.ru.
По словам специалиста, побочным явлением Нового года зачастую является переедание и алкогольное отравления. Чтобы избежать этих неприятных состояний она советует запастись ферментными и мочегонными препаратами. Они помогут снизить нагрузку на организм, уточнила эксперт.
"Я могу посоветовать приобрести мочегонное средство. Оно поможет вывести из организма лишнюю воду, которая задерживается в организме при приеме алкоголя. А также во время застолья стоит использовать и ферментные препараты", – сказала Андреева.
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