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1 час назад

Гематолог Андреева перечислила полезные для праздничных застолий лекарства

Катерина Саломе

Новогоднее застолье – непростое испытание для здоровья. Врач-терапевт, гематолог Наталья Андреева рекомендует в канун празднования пополнить домашнюю аптечку определенными лекарствами. Ее слова приводит News.ru.

Перечислены полезные для праздничных застолий лекарства
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, побочным явлением Нового года зачастую является переедание и алкогольное отравления. Чтобы избежать этих неприятных состояний она советует запастись ферментными и мочегонными препаратами. Они помогут снизить нагрузку на организм, уточнила эксперт.

Названы продукты, с которыми нельзя пить лекарства

"Я могу посоветовать приобрести мочегонное средство. Оно поможет вывести из организма лишнюю воду, которая задерживается в организме при приеме алкоголя. А также во время застолья стоит использовать и ферментные препараты", – сказала Андреева.

Ранее мы писали о том, что названы лекарства, которые нельзя пить перед сном.

Новости,Наталья Андреева,
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