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1 час назад

Врач Продеус назвал лекарства, которые нельзя пить перед сном

Мария Каткова

Врач-педиатр и иммунолог, а также ведущий программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой Андрей Продеус назвал лекарства, которые запрещено принимать перед сном. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале "Профессор Продеус".

Названы лекарства, которые нельзя пить перед сном
Фото: РамблерРамблер

Врач отметил, что перед сном нельзя пить препараты и сиропы, которые разжижают мокроту и способствуют ее выходу из легких. То же самое касается и сиропов. Во сне эти лекарства могут вызвать приступ кашля и помешать спокойному сну.

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Также после приема таких лекарств мокрота может не отойти и они не принесут никакой пользы. Продеус также рассказал, что у детей это может спровоцировать рвоту.

Ранее сообщалось, что названы защищающие осенью от простуды напитки.

Новости,Андрей Продеус,Елена Малышева,
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