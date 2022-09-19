Названы продукты, с которыми нельзя пить лекарства

Сочетание некоторых продуктов с лекарственными препаратами может оказаться опасным для человека. Какие продукты нельзя употреблять одновременно с лекарствами, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина "Москве 24".

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Как объяснила Ирина Калинина, лекарственные препараты вступают в реакции с теми продуктами, которые также попадают в организм. В результате такого взаимодействия изменяются свойства лекарств. Так, кислые фруктовые и овощные соки снижают эффективность антибиотиков, антисекреторных, противоопухолевых средств и препаратов, содержащих железо.

Во время лечения и профилактики тромбозов назначают антикоагулянты, которые нельзя сочетать с клюквенным соком. Препараты, действие которых направлено на снижение свертываемости крови, нельзя употреблять с продуктами, содержащими витамин К. К таким относятся — огурцы, соя, фасоль и зеленые листья салата, капусты, шпината, крапивы.

"Антикоагулянты, а также антибиотики и мочегонные лекарства не стоит запивать молоком. Образующиеся при таком взаимодействии реакции могут снижать всасываемость перечисленных лекарственных средств. Иногда значительно — до 80%", — предупреждает врач.

Также Ирина Калинина напоминает, что молочные продукты, чай, кофе, орехи, пшеничный хлеб и пшенная каша снижают эффективность препаратов железа. При приеме антибиотиков из группы тетрациклинов не стоит употреблять копчености, так как повышается риск образования канцерогенных соединений – нитрозаминов. Если в состав антибиотика входит левомицетин, в рацион нужно включить больше белковых продуктов, так как такие препараты ухудшают усвоение белка, что грозит развитием апластической анемии.