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47 минут назад

Врач Ирина Калинина рассказала, какие продукты нельзя употреблять с лекарствами

Катя Кобышева

Сочетание некоторых продуктов с лекарственными препаратами может оказаться опасным для человека. Какие продукты нельзя употреблять одновременно с лекарствами, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина "Москве 24".

Названы продукты, с которыми нельзя пить лекарства
Фото: Erol Ahmed on UnsplashErol Ahmed on Unsplash

Как объяснила Ирина Калинина, лекарственные препараты вступают в реакции с теми продуктами, которые также попадают в организм. В результате такого взаимодействия изменяются свойства лекарств. Так, кислые фруктовые и овощные соки снижают эффективность антибиотиков, антисекреторных, противоопухолевых средств и препаратов, содержащих железо.

Во время лечения и профилактики тромбозов назначают антикоагулянты, которые нельзя сочетать с клюквенным соком. Препараты, действие которых направлено на снижение свертываемости крови, нельзя употреблять с продуктами, содержащими витамин К. К таким относятся — огурцы, соя, фасоль и зеленые листья салата, капусты, шпината, крапивы.

"Антикоагулянты, а также антибиотики и мочегонные лекарства не стоит запивать молоком. Образующиеся при таком взаимодействии реакции могут снижать всасываемость перечисленных лекарственных средств. Иногда значительно — до 80%", — предупреждает врач.

Также Ирина Калинина напоминает, что молочные продукты, чай, кофе, орехи, пшеничный хлеб и пшенная каша снижают эффективность препаратов железа. При приеме антибиотиков из группы тетрациклинов не стоит употреблять копчености, так как повышается риск образования канцерогенных соединений – нитрозаминов. Если в состав антибиотика входит левомицетин, в рацион нужно включить больше белковых продуктов, так как такие препараты ухудшают усвоение белка, что грозит развитием апластической анемии.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала об идеальной диете при варикозе.

Новости,Маргарита Королева,Ирина Калинина,
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