Остеопат дал советы по пресечению судорог в ногах

Судороги в ногах – это спазм мышц, настолько сильный, что человек не может опереться на конечность. Врач-остеопат Алесь Улищенко в личном Telegram-канале дал рекомендации по их пресечению.

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По словам специалиста, прежде всего необходимо присесть и захватить стопу рукой. После чего он советует натянуть на себя пальцы ноги и растереть мышцу.

«Если судороги застали вас в воде или кровати, следует растянуть мышцу, натянув пальцы на себя», — отметил Улищенко.

Он также добавил, что в борьбе с судорогами эффективно помогают массаж и контрастный душ. Но если спазм мышц становится довольно частым явлением, медик настоятельно рекомендует обратиться к врачу и сдать анализы.

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