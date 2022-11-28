Врач объяснила, как распознать гиповитаминоз

Заместитель главного врача клиники «МЕДСИ» Елена Андросова рассказала в беседе с Life о гиповитаминозе.

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Врач объяснила, что гиповитаминоз характеризуется недостатком витаминов в организме, при которой человек часто подхватывает простудные заболевания, часто страдает от обострения хронических болезней, а также бывает раздражительным и усталым.

Врач объяснила, что гиповитаминоз нельзя спутать с авитаминозом, при котором некоторые микроэлементы отсутствуют полностью. Он встречается очень редко.

А вот люди с гиповитаминозом замечают кровоточивость десен, частые затяжные простуды, усталость, апатию и непроходящую раздражительность.

При этом симптомы гиповитаминоза видны и на коже. Так, она становится сухой, раздраженной, бледной.

Врач рекомендует обратиться к специалисту, если замечаете подобные симптомы.