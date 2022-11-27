Как поднять уровень железа в крови

Железо — важный микроэлемент, без которого полноценное существование организма человека невозможно. Оно присутствует в большом количестве пищевых продуктов, которые есть в рационе каждого, но часто его оказывается недостаточно. "Рамблер" расскажет, как восполнить уровень железа.
Железодефицит встречается очень часто, особенно у женщин. Он делится на латентный железодефицит и на анемию. Латентный железодефицит — это состояние, в котором уровень железа низкий, но при этом гемоглобин держится в норме. Но существуют такие состояния, когда железо настолько низкое, что падает гемоглобин и возникает анемия.
В день человеку необходимо получать с пищевыми продуктами 10-18 мг железа. При этом лишь 10% всего железа, которое попадает в пищеварительный тракт, всасывается в кишечнике, а большая часть покидает его в неизменном виде естественным путем. Наиболее богаты железом мясные продукты, печень, рыба, куриный желток. Среди продуктов неживотного происхождения лидерами являются яблоки, гречка, какао-порошок, груши, сухофрукты. Превысить дозу железа приемом пищи невозможно.
Добавки железа нужно принимать только после консультации с врачом, так как препарат плохо усваивается и может вызвать запоры, что повлечет за собой другие проблемы.