Почему вы на самом деле не высыпаетесь

Существует масса проблем, из-за которых человек постоянно испытывает ощущение вялости, хотя количество часов сна укладывается в физиологическую норму. Эти проблемы могут быть обусловлены как наличием заболеваний, так и приобретенными вредными привычками, и нарушением гигиены сна. " Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Не выспавшийся, по той или иной причине человек может испытывать следующие эффекты:

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чрезмерная сонливость в течении дня, сильная зевота

уменьшение способности к концентрации внимания, замедленное время реакции

раздражительность, дефицит внимания, гиперактивность;

головокружение и (или) обморочные состояния;

головная боль, ухудшение памяти;

повышение или понижение артериального давления;

тошнота, нарушение пищеварения;

падение остроты зрения;

дрожь в конечностях;

боли в мышцах;

потеря или набор веса.

К заболеваниям, когда ощущение не высыпания может проявиться выше перечисленной симптоматикой можно отнести: некоторые виды клинической депрессии, когда одним из симптомов является отсутствие физических сил, потеря так называемой жизненной энергии и в результате проявляется инстинкт самосохранения, когда продолжительность ночного сна увеличивается до 12 часов; хроническое нарушение мозгового кровообращения преимущественно в вертебро-базилярном бассейне у лиц среднего и пожилого возраста, когда гипоксия головного мозга существенно снижает общую работоспособность и вызывает дополнительную дневную сонливость; тяжелые формы сахарного диабета, сопровождающиеся поражением микроциркуляторного сосудистого русла.

Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

К медицинским проблемам можно отнести различные виды нарушения сна— апноэ, синдром беспокойных ног, ночной храп вызванный патологией лор органов, хронические болевые синдромы вызванные первичным заболеванием. Все эти причины требуют отдельного специализированного лечения.

На ощущение недостаточности сна может влиять прием некоторых лекарственным препаратов, таких как некоторые виды снотворных или антиаллергических средств. К вредным привычкам относятся употребление алкоголя и обильный прием пищи непосредственно перед сном.

Нарушение гигиены сна подразумевает длительное активное использование электронных гаджетов в вечернее время, которое предшествует засыпанию, громкое прослушивание музыки, использование ярких осветительных приборов, длительные телефонные разговоры лежа в постели, то есть факторы, которые препятствуют расслаблению нервной системы и своевременному засыпанию в определенное время, которые должны обеспечить достаточные по продолжительности и глубине здоровый сон.

Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

Если вы испытываете проблемы, не смотря на, казалось бы, привычную для вас продолжительность сна, некоторые простые приемы смогут улучшить ваше самочувствие:

ложитесь раньше, если вам нужно рано вставать;

постельные принадлежности должны быть удобными и соответствовать сезону;

не стимулируйте психику и физическую активность перед сном;

создайте свой личный ритуал отхода ко сну, с определенным алгоритмом действий, направленных на общее расслабление;

ставьте будильник на одно и тоже время, приучая себя к определенному режиму;

когда вы проснулись, не вставая с постели сделайте несколько активных потягиваний всего тела и энергично разотрите ладони и кисти рук.

не залеживайтесь в постели, сразу встав примите теплый душ или выпейте горячего чая, это поможет уменьшить неприятные ощущения от пониженной с утра температуры тела.