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2 часа назад

Доктор Мясников назвал причину ночных кошмаров

Мира Маркина

Врач Александр Мясников рассказал, почему человек видит кошмары во сне. Об этом он заявил в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Врач назвал причину ночных кошмаров
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, кошмары, как правило, снятся во время фазы быстрого сна. В этот момент, если посмотреть за движением глаз человека с помощью специального прибора, они будут двигаться очень быстро.

"И в это время вы полностью расслабляетесь, грубо говоря, "паралич". Но сны снятся именно в это время", — рассказал Мясников.

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Как отметил врач, кошмары могут быть следствием негативных событий в жизни или проявлением психических заболеваний. Кроме того, причиной плохих снов могут быть лекарства от гипертонии.

"Метопролол — это так называемые жирорастворимые препараты, они могут проникать в мозг, и могут способствовать возникновению кошмарных снов. А такие лекарства, как распространенный атенолол, в мозг не проникает, кошмаров не вызывает", — объяснил медик.

Также кошмары провоцируют антибиотики и антидепрессанты.

Ранее психиатр раскрыла неочевидную причину бессонницы.

Новости,Александр Мясников,
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