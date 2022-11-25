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1 час назад

4 лайфхака от ученых, чтобы быть бодрым по утрам

Мира Маркина

Ученые из разных стран объединились, чтобы выяснить, какие факторы способствуют бодрости по утрам, а какие, напротив, не позволяют встать с кровати. Подробнее об исследовании и о выводах, к которым пришли эксперты, в материале "Рамблера".

4 лайфхака от ученых, чтобы быть бодрым по утрам
Фото: UnsplashUnsplash

В работе приняли участие 833 добровольца из США и Великобритании. Большинство из них близнецы – это позволило исключить индивидуальные генетические особенности при анализе результатов. В течение двух недель ученые следили за их рационом, физической активностью, сном и уровнем глюкозы в крови. Кроме того, испытуемые самостоятельно оценивали уровень бодрости после каждого приема пищи по 100-балльной шкале. Вот, какие лайфхаки для бодрости по утрам смогли сформировать ученые, проанализировав результаты исследования.

Почему так трудно просыпаться по утрам

Время засыпания и подъема

На бодрость по большей части влияет не продолжительность сна, а время засыпания и подъема. Если участники ложились или вставали позже обычного (но при этом спали 7-8 часов), они чувствовали себя бодрее.

Спорт

Высокая физическая активность днем способствует более крепкому сну, а также бодрости по утрам. В то же время, если заниматься спортом в ночные часы, эффект будет обратный.

Завтрак

Первый прием пищи, богатый углеводами, помогает чувствовать себя бодрее. А вот если завтрак белковый, он, напротив, снижает уровень бодрости.

Сахар

Откажитесь от сахара по утрам, чтобы избежать сонливости. Ученые установили, что те добровольцы, которые пили по утрам сахарный сироп, чувствовали себя более вяло по сравнению с остальными группами.

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