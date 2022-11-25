4 лайфхака от ученых, чтобы быть бодрым по утрам

Ученые из разных стран объединились, чтобы выяснить, какие факторы способствуют бодрости по утрам, а какие, напротив, не позволяют встать с кровати. Подробнее об исследовании и о выводах, к которым пришли эксперты, в материале "Рамблера".

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В работе приняли участие 833 добровольца из США и Великобритании. Большинство из них близнецы – это позволило исключить индивидуальные генетические особенности при анализе результатов. В течение двух недель ученые следили за их рационом, физической активностью, сном и уровнем глюкозы в крови. Кроме того, испытуемые самостоятельно оценивали уровень бодрости после каждого приема пищи по 100-балльной шкале. Вот, какие лайфхаки для бодрости по утрам смогли сформировать ученые, проанализировав результаты исследования.

Время засыпания и подъема

На бодрость по большей части влияет не продолжительность сна, а время засыпания и подъема. Если участники ложились или вставали позже обычного (но при этом спали 7-8 часов), они чувствовали себя бодрее.

Спорт

Высокая физическая активность днем способствует более крепкому сну, а также бодрости по утрам. В то же время, если заниматься спортом в ночные часы, эффект будет обратный.

Завтрак

Первый прием пищи, богатый углеводами, помогает чувствовать себя бодрее. А вот если завтрак белковый, он, напротив, снижает уровень бодрости.

Сахар