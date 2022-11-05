Почему так трудно просыпаться по утрам

Каждый второй человек страдает от тяжелого пробуждения. Опасность этого состояния в том, что оно может остаться на всю жизнь. А ведь от здорового продолжительного отдыха зависит слаженное функционирование всех систем организма. "Рамблер" выяснил, почему просыпаться утром настолько трудно.

Фото: unsplash unsplash

Существует масса проблем, из-за которых человеку бывает тяжело вставать по утрам. Эти проблемы могут быть обусловлены как наличием определенных заболеваний, так и приобретенными вредными привычками, и нарушением гигиены сна.

Видео дня

К заболеваниям можно отнести: некоторые виды клинической депрессии, когда одним из симптомов является отсутствие физических сил, потеря так называемой жизненной энергии и в результате проявляется инстинкт самосохранения, когда продолжительность ночного сна увеличивается до 12 часов; хроническое нарушение мозгового кровообращения преимущественно в вертебро-базилярном бассейне у лиц среднего и пожилого возраста, когда гипоксия головного мозга существенно снижает утреннюю работоспособность и вызывает дополнительную дневную сонливость; так же к медицинским проблемам можно отнести различные виды нарушения сна — апноэ, синдром беспокойных ног, ночной храп вызванный патологией лор органов, хронические болевые синдромы вызванные первичным заболеванием. Все эти причины требуют отдельного специализированного лечения. Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

На тяжесть просыпания также может влиять прием некоторых лекарственным препаратов, таких как некоторые виды снотворных или антиаллергических средств. И нельзя забывать про вредные привычки, например, употребление алкоголя и обильный прием пищи непосредственно перед сном.

Нарушение гигиены сна подразумевает длительное активное использование электронных гаджетов в вечернее время, которое предшествует засыпанию, громкое прослушивание музыки, использование ярких осветительных приборов, длительные телефонные разговоры лежа в постели- то есть факторы которые препятствуют расслаблению нервной системы и своевременному засыпанию в определенное время, которые должны обеспечить достаточные по продолжительности и глубине здоровый сон.

Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

В СМИ постоянно идут дискуссии о таком понятии как "биологические ритмы" и деление на "сов" и "жаворонков". На самом деле нервная система и психика здорового человека достаточно легко подстраивается под различные условия окружающей социальной среды и условий жизни, достаточно лишь веской мотивации на изменения даже уже устоявшихся привычек.

Если вам тяжело просыпаться по утрам можно воспользоваться некоторыми простыми приемами, которые существенно упростят вашу жизнь. Они прекрасно работают как на "совах", так и на "жаворонках":

ложитесь раньше, если вам нужно рано вставать;

постельные принадлежности должны быть удобными и соответствовать сезону;

не стимулируйте психику и физическую активность перед сном;

создайте свой личный ритуал отхода ко сну, с определенным алгоритмом действий, направленных на общее расслабление;

ставьте будильник на одно и тоже время, приучая себя к определенному режиму;

когда вы проснулись, не вставая с постели сделайте несколько активных потягиваний всего тела и энергично разотрите ладони и кисти рук.