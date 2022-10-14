Постоянная сонливость может быть признаком серьезного заболевания. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам доктора, чаще всего причиной сонливости служит дефицит витамина D. Среди прочих явлений, способствующих простоянному желанию лечь спать, эксперт выделил анемию и гипотиреоз.

"Это может быть хроническая депрессия, когда человек живет со сниженным уровнем энергии", – подчеркнул Хухрев.

Специалист настоятельно рекомендует при проявлении такого симптома незамедлительно обращаться к врачу. После сдачи необходимых анализов доктор сможет поставить диагноз и назначить лечение.

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