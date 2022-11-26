Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
16 минут назад

Кардиолог Золотарева посоветовала бросить курить, чтобы снизить риск инфаркта

Мария Каткова

Функциональный диагност и врач-кардиолог Наталья Золотарева назвала действия, которые помогут в профилактике инфаркта. Об этом сообщает "Мослента".

Кардиолог рассказала, как предотвратить инфаркт
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь, по словам эксперта, нужно избавиться от такой вредной привычки, как курение. Золотарева отметила, что употребление никотина повышает риск атеросклероза на 50%. Вредная привычка может привести к воспалению сосудов и сужению артерий.

Какой нетипичный симптом предвещает инфаркт за пару месяцев

Под контролем нужно держать показатели артериального давления и уровень холестерина. Для этого нужно следить за питанием и употреблять больше продуктов с насыщенными жирами.

Немаловажной эксперт считает физическую активность. Ежедневно нужно гулять не менее 30 минут.

Ранее сообщалось, что кардиолог рассказал, как не пропустить инфаркт и инсульт.

Новости,Наталья Золотарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители