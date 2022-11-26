Кардиолог рассказала, как предотвратить инфаркт

Функциональный диагност и врач-кардиолог Наталья Золотарева назвала действия, которые помогут в профилактике инфаркта. Об этом сообщает "Мослента".

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В первую очередь, по словам эксперта, нужно избавиться от такой вредной привычки, как курение. Золотарева отметила, что употребление никотина повышает риск атеросклероза на 50%. Вредная привычка может привести к воспалению сосудов и сужению артерий.

Под контролем нужно держать показатели артериального давления и уровень холестерина. Для этого нужно следить за питанием и употреблять больше продуктов с насыщенными жирами.

Немаловажной эксперт считает физическую активность. Ежедневно нужно гулять не менее 30 минут.