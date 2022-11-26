Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Гинзбург посоветовал диабетикам употреблять морковь

Мария Каткова

Доктор медицинских наук, диетолог и психотерапевт Михаил Гинбург посоветовал диабетикам чаще употреблять морковь. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".

Морковь названа "суперпродуктом" для диабетиков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гинзбург отметил, что у моркови низкий гликемический индекс, а также она содержит мало углеводов. Также она сохраняет полезные микроэлменты при термической обработке. Он посоветовал ежедневно употреблять не менее 100 грамм моркови.

Как понять, что у вас сахарный диабет

Еще одно свойство моркови выражается в наличии большого количества пищевых волокон. Поэтому с ней можно употреблять продукты, у которых высокий гликемический индекс. Этот продукт может служить профилактикой для диабета второго типа.

Ранее сообщалось, что диетолог Писарева рассказала, какие напитки полезны зимой.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители