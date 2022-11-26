Морковь названа "суперпродуктом" для диабетиков

Доктор медицинских наук, диетолог и психотерапевт Михаил Гинбург посоветовал диабетикам чаще употреблять морковь. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".

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Гинзбург отметил, что у моркови низкий гликемический индекс, а также она содержит мало углеводов. Также она сохраняет полезные микроэлменты при термической обработке. Он посоветовал ежедневно употреблять не менее 100 грамм моркови.

Еще одно свойство моркови выражается в наличии большого количества пищевых волокон. Поэтому с ней можно употреблять продукты, у которых высокий гликемический индекс. Этот продукт может служить профилактикой для диабета второго типа.