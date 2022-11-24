Диетолог раскрыла напитки, вызывающие обезвоживание

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с изданием " Москва 24 " рассказала, какие напитки вызывают обезвоживание.

"Сахар влияет на всасывание жидкости, и, например, ортофосфорная кислота в Coca-Cola может вызывать повышенное мочеотделение, что способствует обезвоживанию".

Кроме того, Русакова рекомендовала не налегать на чай и кофе, поскольку они также обладают мочегонными свойствами и способны нарушить водно-солевой баланс в организме.