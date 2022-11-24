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3 часа назад

Диетолог Русакова раскрыла напитки, вызывающие обезвоживание

Мира Маркина

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с изданием "Москва 24" рассказала, какие напитки вызывают обезвоживание.

Диетолог раскрыла напитки, вызывающие обезвоживание
Фото: UnsplashUnsplash

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Прежде всего к таким напиткам относятся сахаросодержащие газировки:

"Сахар влияет на всасывание жидкости, и, например, ортофосфорная кислота в Coca-Cola может вызывать повышенное мочеотделение, что способствует обезвоживанию".

Кроме того, Русакова рекомендовала не налегать на чай и кофе, поскольку они также обладают мочегонными свойствами и способны нарушить водно-солевой баланс в организме.

В заключение эксперт напомнила об опасности алкоголя:

"Повышается нагрузка на печень и почки для выведения веществ алкоголя, и происходит обезвоживание".

Ранее "Рамблер" рассказывал о напитках, защищающих осенью от простуды.

Новости,Дарья Русакова,Coca-Cola,
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