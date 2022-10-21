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2 часа назад

В столичном управлении Роспотребнадзора назвали защищающие осенью от простуды напитки

Диана Товсепова

В разгар простудного сезона столичное управление Роспотребнадзора рассказало о напитках, которые способны защитить от болезни.

Названы защищающие осенью от простуды напитки
Фото: PxherePxhere

Так, в осенне-зимний период нужно запасаться витаминами, используя горячие напитки из полезных фруктов, ягод и даже орехов.

Роспотребнадзор рекомендует самим готовить напитки для укрепления иммунитета. Например, можно сделать компот из черной смородины. На шесть порций понадобится 300 грамм ягоды, 2 чайные ложки кардамона, 2 столовые ложки сахара, 2 палочки корицы, 4 звездочки бадьяна, 60 грамм изюма, 1 чайная ложка гвоздики и полтора литра воды.

Измолотые специи залить водой в кастрюле вместе со смородиной и довести до кипения. Через пять минут добавить сахар. Растолочь в кастрюле ягоды, а затем процедить напиток. Употреблять в горячем виде в период холодов.

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Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует использовать облепиховый чай с имбирем, сбитень с брусникой, компот из фейхоа и айвы, чай из кедровых орехов, клюквенный пунш, чай с калиной и лимоном, взвар из сухофруктов с чабрецом и медом. Рецепты представлены на сайте ведомства.

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ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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