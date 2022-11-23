Гепатолог назвал способы заражения гепатитом

Кандидат медицинских наук, гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов назвал пути заражения гепатитом. Об этом сообщает Runews24 со ссылкой на телеканал "Доктор".

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Специалист отметил, что среди жителей Подмосковья лишь у одного процента есть антитела к гепатиту. Он отметил, что есть множество неочевидных способов заражения этим заболеванием.

Получить вирус гепатита можно через незащищенный половой акт, пирсинг и татуировки. Дело в том, что часть зараженных не знают о том, что являются носителями вируса.

Заражение также может произойти при переливании крови, поэтому призвал доноров обследоваться на гепатит С и В. Он также выступил за введение теста на гепатит в диспансеризацию взрослого населения.