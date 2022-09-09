Три вопроса доктору: загиб желчных протоков, гепатоз и ушной тик

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса: о симптоматике и методах лечения загиба желчных протоков, о жировом гепатозе и о том, почему дергается ухо.

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Почему дергается ухо?

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В случае, когда самопроизвольно начинает дергаться ухо, речь, скорее всего, идет о неврите слухового нерва. Возле уха есть небольшой ганглий – нервное сплетение, которое отвечает за иннервацию наружного, среднего и внутреннего уха. И в случае, если идет воспаление слухового нерва, может ощущаться подергивание уха, так как движение обеспечивает именно нерв. Поэтому обязательно стоит сходить к ЛОР-врачу, сделать аудиограмму, и по показаниям посетить невролога, чтобы исключить воспаление самого уха.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Лечение осуществляется с помощью витаминов группы Б, препаратов карбамазепинового ряда. Самое главное – не допустить острого воспалительного процесса.

Как проявляется жировой гепатоз печени

Жировым гепатозом (стеатозом) печени называется заболевание, при котором у человека накапливаются капельки жира в клетках печени – гепатоцитах, при этом воспалительные процессы отсутствует или слабо выражены. Основной причиной, по которой может произойти накопление жира в печени, является реакция печени на разные токсические воздействия. Например, таким воздействием может стать употребление алкогольных напитков или прием некоторых лекарств. Также во многих случаях этот процесс связан с метаболическим синдромом, при котором нарушается обмен веществ из-за ожирения.

В зависимости от причин повреждения печени врачи различают две группы жирового гепатоза: неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) или по современной классификации Метаболически ассоциированную жировую болезнь печени (МАЖБ) и алкогольную болезнь печени (АБП). При этом обе болезни могут привести к гепатиту (воспалительному заболеванию печени) и к циррозу (заболеванию, при котором происходит необратимое замещение тканей печени фиброзной соединительной тканью).

И если основной причиной АБП является чрезмерное потребление человеком алкогольных напитков, то к появлению и прогрессированию НАЖБП, в основном, приводит нездоровый образ жизни: отсутствие достаточной физической активности и преобладание в рационе продуктов животного происхождения с высоким содержанием жира (жирное мясо, молочные продукты с высокой жирностью), а также рафинированных углеводов (сахар, сладости, хлебные изделия).

Васильева Наталья Сергеевна Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Центра гепатологии «СМ-Клиника»

Большинство людей, у которых обнаруживается жировой гепатоз печени, не испытывают каких-либо неприятных симптомов, поэтому в большинстве случаев это заболевание диагностируется либо во время плановой диспансеризации, либо во время обследования по другим причинам. Однако некоторые люди при жировом гепатозе все же ощущают повышенную утомляемость, ноющую боль и дискомфорт в области правого подреберья.

Для диагностики жирового гепатоза печени врачи используют лабораторную диагностику (биохимический анализ крови) и исследование на специально разработанном приборе – фиброскане, позволяющим – транзиторную эластографию, которая позволяет измерить жесткость печени и обнаружить фиброзные изменения в органе. Помимо этих методов в сложных случаях для диагностики жирового гепатоза используется биопсия печени, с помощью которой можно с высокой степенью достоверности подтвердить наличие АБП и НАЖБП и, основываясь на результатах гистологического исследования, дать достаточно точный прогноз дальнейшего течения заболевания.



Жировой гепатоз печени опасен тем, что по мере прогрессирования заболевание может привести к гепатиту, а впоследствии - к циррозу печени. Гибель печеночных клеток способствует разрастанию соединительной ткани, в результате чего нарушается внутрипеченочный кровоток. Васильева Наталья Сергеевна Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Центра гепатологии «СМ-Клиника»

Учитывая бессимптомность жирового гепатоза печени, врачи рекомендуют не забывать проходить плановую диспансеризацию, чтобы выявить заболевание на начальной стадии и своевременно начать лечение. Профилактическими мерами являются ведение здорового образа жизни (включая контроль за своим весом и достаточное количество физических нагрузок), ограничение в своем рационе продуктов с высоким содержанием жира, углеводов, а также максимальное воздержание от алкоголя. Хотелось бы также отметить, что некоторые лекарства, БАДы и витаминные комплексы могут оказывать негативное влияние на печень, поэтому при назначении каких-либо лекарств и пищевых добавок нужно обязательно консультироваться с врачом, чтобы минимизировать негативное воздействие на печень от их приема.

Закупорка желчных протоков, симптоматика и лечение

Закупоркой желчных протоков называется механическое препятствие на пути продвижения желчи из печени и желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку и обычно началом этого служит воспалительный процесс в желчных путях. Заболевание является опасным осложнением различных патологий пищеварительной системы (желчнокаменной болезни, опухолевых и воспалительных болезней желчевыводящих путей, стриктур и изменений общего желчного протока) и может привести к возникновению механической желтухи. Важно отметить, что несвоевременное лечение закупорки желчных протоков может привести к развитию печеночной недостаточности, что является опасным для жизни состоянием.

Обычно симптомы заболевания проявляются у человека постепенно: сначала наблюдается повышенная температура, потеря веса, затем появляются схваткообразные боли в правом подреберье. Кожа становится желтушного цвета, человек начинает испытывать кожный зуд. Дефицит желчных кислот в кишечнике вызывает обесцвечивание стула, помимо этого повышенное выведение прямого билирубина почками приводит к потемнению мочи. Осложнение заболевания в виде развития острой печеночной недостаточности проявляется слабостью, повышенной утомляемостью и прогрессирующим ухудшением состояния других органов и систем. Поэтому если не начать своевременное лечение, прогноз может быть крайне неблагоприятный.

Васильева Наталья Сергеевна Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Центра гепатологии «СМ-Клиника»

Выявление закупорки желчных протоков происходит с помощью простых и безопасных методов диагностики, таких как УЗИ органов брюшной полости. Также для уточнения диагноза может потребоваться МР-панкреатохолангиография и КТ желчевыводящих путей, а также ретроградная холангиопанкреатография, которая позволяет одновременно провести эндоскопическое и рентгенологическое исследование желчевыводящих путей, причем если в протоке будут обнаружены камни, то они могут быть удалены из желчного протока сразу же, во время данной процедуры.

После проведения всех необходимых исследований определяется локализация и протяженность закупорки желчных протоков, после чего разрабатывается тактика хирургического лечения.



Если заболевание протекает тяжело, человек на время переводится в отделение интенсивной терапии до стабилизации его состояния, после чего назначается эндоскопическое лечение, заключающееся в расширении желчного протока и введении в желчный проток специальной пластиковой или сетчатой трубки (стентирование протока) для расширения его просвета. В случае, если эндоскопический способ применить нельзя, производится оперативное вмешательство, преимущественно лапароскопическим доступом. Васильева Наталья Сергеевна Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Центра гепатологии «СМ-Клиника»