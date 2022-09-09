Три вопроса доктору: загиб желчных протоков, гепатоз и ушной тик

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса: о симптоматике и методах лечения загиба желчных протоков, о жировом гепатозе и о том, почему дергается ухо.
Лечение осуществляется с помощью витаминов группы Б, препаратов карбамазепинового ряда. Самое главное – не допустить острого воспалительного процесса.
Жировым гепатозом (стеатозом) печени называется заболевание, при котором у человека накапливаются капельки жира в клетках печени – гепатоцитах, при этом воспалительные процессы отсутствует или слабо выражены. Основной причиной, по которой может произойти накопление жира в печени, является реакция печени на разные токсические воздействия. Например, таким воздействием может стать употребление алкогольных напитков или прием некоторых лекарств. Также во многих случаях этот процесс связан с метаболическим синдромом, при котором нарушается обмен веществ из-за ожирения.
В зависимости от причин повреждения печени врачи различают две группы жирового гепатоза: неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) или по современной классификации Метаболически ассоциированную жировую болезнь печени (МАЖБ) и алкогольную болезнь печени (АБП). При этом обе болезни могут привести к гепатиту (воспалительному заболеванию печени) и к циррозу (заболеванию, при котором происходит необратимое замещение тканей печени фиброзной соединительной тканью).
Большинство людей, у которых обнаруживается жировой гепатоз печени, не испытывают каких-либо неприятных симптомов, поэтому в большинстве случаев это заболевание диагностируется либо во время плановой диспансеризации, либо во время обследования по другим причинам. Однако некоторые люди при жировом гепатозе все же ощущают повышенную утомляемость, ноющую боль и дискомфорт в области правого подреберья.
Учитывая бессимптомность жирового гепатоза печени, врачи рекомендуют не забывать проходить плановую диспансеризацию, чтобы выявить заболевание на начальной стадии и своевременно начать лечение. Профилактическими мерами являются ведение здорового образа жизни (включая контроль за своим весом и достаточное количество физических нагрузок), ограничение в своем рационе продуктов с высоким содержанием жира, углеводов, а также максимальное воздержание от алкоголя. Хотелось бы также отметить, что некоторые лекарства, БАДы и витаминные комплексы могут оказывать негативное влияние на печень, поэтому при назначении каких-либо лекарств и пищевых добавок нужно обязательно консультироваться с врачом, чтобы минимизировать негативное воздействие на печень от их приема.
Закупоркой желчных протоков называется механическое препятствие на пути продвижения желчи из печени и желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку и обычно началом этого служит воспалительный процесс в желчных путях. Заболевание является опасным осложнением различных патологий пищеварительной системы (желчнокаменной болезни, опухолевых и воспалительных болезней желчевыводящих путей, стриктур и изменений общего желчного протока) и может привести к возникновению механической желтухи. Важно отметить, что несвоевременное лечение закупорки желчных протоков может привести к развитию печеночной недостаточности, что является опасным для жизни состоянием.
Выявление закупорки желчных протоков происходит с помощью простых и безопасных методов диагностики, таких как УЗИ органов брюшной полости. Также для уточнения диагноза может потребоваться МР-панкреатохолангиография и КТ желчевыводящих путей, а также ретроградная холангиопанкреатография, которая позволяет одновременно провести эндоскопическое и рентгенологическое исследование желчевыводящих путей, причем если в протоке будут обнаружены камни, то они могут быть удалены из желчного протока сразу же, во время данной процедуры.
Хотелось бы отметить, что при своевременной медицинской помощи при закупорке желчных протоков прогноз в большинстве случаев благоприятный. И профилактика остается одним из основных способов избежать хирургического вмешательства. Поэтому врачи всегда рекомендуют придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться и ограничить в своем рационе неполезную (например, жирную, жареную) пищу и регулярно проходить скрининговое обследование желудочно-кишечного тракта.