Назван неожиданный способ избежать травм пожилым дома

Чтобы избежать травм, пожилым людям нужно не стесняться просить о помощи, посоветовал врач-терапевт Алексей Хухрев. Как себя обезопасить этой категории людей, специалист объяснил в беседе с «Москвой 24».

Хухрев рассказал, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией.

«Дома не должно быть никаких валяющихся на полу проводов, никаких ковров. И по возможности должно быть меньше торчащих углов. Это так называемая беспрепятственная среда», — посоветовал врач-терапевт.

Он также порекомендовал людям преклонного возраст для прогулки на улице выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками.

«И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи», — подчеркнул специалист терапевт.

Хухрев добавил, что женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). По его мнению, это нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза.