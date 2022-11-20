Врач-травматолог Сергей Дедов рассказал "Вечерней Москве", какие повреждения можно получить, катаясь на коньках.

По словам специалиста, от этого зимнего развлечения чаще всего страдают кисти. Все дело в специфике падения — при приземлении основная нагрузка идет на руки, потому что ноги удерживают затянутые коньки.

Также врач подчеркнул, что при неаккуратной езде на коньках можно удариться затылком об лед. Люди иногда даже теряют сознание.

Избежать травм можно при помощи специальной защиты, которая надевается на руки и колени. Также травматолог рекомендует для катания на коньках покупать или брать напрокат шлем.

Для профилактики падений Дедов советует выбирать коньки по размеру. Специалист акцентирует внимание на том, что детям не стоит приобретать их на вырост.

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