Врач назвал страшные последствия травм крестца для мозга

О том, к чему в результате могут привести травмы крестца, врач-остеопат Алесь Улищенко рассказал в своем Telegram-канале.

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Эксперт отметил, что к крестцу крепится твердая мозговая оболочка, которая покрывает все кости черепа с внутренней стороны. Она проходит по позвоночному каналу и прикрепляется к крестцу. Если этот канал в результате травмы крестца окажется перекрыт, будет нарушено движение спинномозговой жидкости и собьется работа всей краниоскаральной системы.

В свою очередь, по словам специалиста, это может вызвать нарушение функций головного мозга, приводящие к сбою работы и других внутренних органов.