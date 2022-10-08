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1 час назад

Остеопат Алесь Улищенко указал на возможные проблемы с мозгом из-за травм крестца

Мария Кимакович

О том, к чему в результате могут привести травмы крестца, врач-остеопат Алесь Улищенко рассказал в своем Telegram-канале.

Врач назвал страшные последствия травм крестца для мозга
Фото: unsplashunsplash

Эксперт отметил, что к крестцу крепится твердая мозговая оболочка, которая покрывает все кости черепа с внутренней стороны. Она проходит по позвоночному каналу и прикрепляется к крестцу. Если этот канал в результате травмы крестца окажется перекрыт, будет нарушено движение спинномозговой жидкости и собьется работа всей краниоскаральной системы.

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В свою очередь, по словам специалиста, это может вызвать нарушение функций головного мозга, приводящие к сбою работы и других внутренних органов.

Среди последствий травм крестца Улищено назвал появление мигреней, головные боли упадок сил и снижение либидо.

Ранее врач рассказала, можно ли оглохнуть из-за насморка.

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