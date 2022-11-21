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12 часов назад

Нарколог Скрябин рассказал о влиянии алкоголя на вес

Мира Маркина

Алкоголь, не являясь пищей, довольно калориен. Почему ограничения в питании не сработают, если регулярно пить коктейли, “Ленте.ру” рассказал нарколог Валентин Скрябин.

Врач рассказал, как алкоголь влияет на вес
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач напомнил, что в одном грамме чистого этанола содержится около семи килокалорий. Это значительно калорийнее белков и углеводов. Таким образом пищевая ценность этанола близка к жирам (девять ккал на один грамм).

“Если учесть и другие компоненты алкогольных напитков, такие как пшеница, ячмень и виноград, а также неферментированный крахмал и сахар, калорийность напитка может возрастать в разы”, – отметил Скрябин.

Почему алкоголь во время полета не помогает расслабиться

Сладкие коктейли с добавлением соков и газировки более калорийны сами по себе. Также из-за их вкусовых качеств эти напитки потребляют в большем количестве, чем следовало. Поскольку алкоголь – пустые калории, то он не насыщает. Угнетение голода за счет закусок также повлияет на рост веса, подчеркнул нарколог.

Ранее “Рамблер” писал, почему стоит пить воду сидя.

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