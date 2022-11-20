Врач рассказал, как глазные мушки могут привести к слепоте

Об опасных причинах мушек перед глазами рассказал телеведущий и врач Александр Мясников в авторской программе, выходящей на телеканале "Россия 1".

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По его словам, передвигающиеся в поле зрения фигуры разного размера и формы могут быть симптомом катаракты.

Это офтальмологическое заболевание возникает, когда вещество хрусталика глаза становится более плотным и начинает мутнеть. Со временем этот диагноз может привести к слепоте.

Врач отметил, что мушки, возникающие при катаракте, отличаются от других — они похожи на слепые пятна. При обнаружении подобных Мясников рекомендует незамедлительно показаться специалисту.

"Не затягивайте, найдите время, съездите к врачу. Потому что может понадобиться операция, а, может, хватит и консервативной терапии", — сказал врач.

К другим причинам появления мушек врач отнес глаукому с повышением внутриглазного давления и проблемы со зрительными нервами.

Ранее в материале "Рамблера" Мясников и офтальмолог рассказали, как сохранить зрение.