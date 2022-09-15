Мясников и офтальмолог рассказали, как сохранить зрение

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" пообщался с офтальмологом Герганой Стояновой. Медики рассказали зрителям, как сохранить зрение.

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Стоянова посоветовала налегать на такие продукты, как черника, морковь, орехи и жирная рыба – они способствуют здоровью глаз. Эксперт также отметила, что для хорошего зрения немаловажно наличие в организме витаминов A, E, C, B, цинка и лютеина.

Кроме того, Стоянова посоветовала регулярно выходить на прогулки, чтобы поддерживать зрение в тонусе:

"Гулять необходимо каждый день по один-два часа. Мы почти всегда смотрим близко, из-за этого мышцы перенапряжены. Глаза отдыхают, когда смотрят вдаль".