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2 часа назад

Офтальмолог Стоянова посоветовала есть чернику и морковь для здоровья зрения

Мира Маркина

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" пообщался с офтальмологом Герганой Стояновой. Медики рассказали зрителям, как сохранить зрение.

Мясников и офтальмолог рассказали, как сохранить зрение
Фото: unsplashunsplash

Стоянова посоветовала налегать на такие продукты, как черника, морковь, орехи и жирная рыба – они способствуют здоровью глаз. Эксперт также отметила, что для хорошего зрения немаловажно наличие в организме витаминов A, E, C, B, цинка и лютеина.

Кроме того, Стоянова посоветовала регулярно выходить на прогулки, чтобы поддерживать зрение в тонусе:

"Гулять необходимо каждый день по один-два часа. Мы почти всегда смотрим близко, из-за этого мышцы перенапряжены. Глаза отдыхают, когда смотрят вдаль".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что офтальмолог назвала причины покраснения глаз.

Новости,Александр Мясников,
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