Офтальмолог назвала неожиданные причины покраснения глаз

Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, назвала болезни, которые провоцируют покраснение глаз. Об этом сообщает News.ru.
Она отметила, что кровоизлияния в глаз не опасны, но посоветовала рассмотреть причины, которые могли вызвать этот симптом.
По словам Шиловой, кровоизлияние в глазу может появиться из-за повышенного артериального давления, диабета, атеросклероза и стресса. Она посоветовала обратиться к терапевту, чтобы тот проверил артериальное давление и уровень липидов в организме.
Также существует опасность внутреннего кровоизлияния в глаз, для этого офтальмолог должен проверить глазное дно. Причиной этого симптома может быть диабет и перенесенный коронавирус. По ее словам, с такими проблемами сталкиваются и молодые пациенты в возрасте от 20 до 30 лет.
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