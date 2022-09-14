Офтальмолог назвала неожиданные причины покраснения глаз

Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, назвала болезни, которые провоцируют покраснение глаз. Об этом сообщает News.ru.

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Она отметила, что кровоизлияния в глаз не опасны, но посоветовала рассмотреть причины, которые могли вызвать этот симптом.

По словам Шиловой, кровоизлияние в глазу может появиться из-за повышенного артериального давления, диабета, атеросклероза и стресса. Она посоветовала обратиться к терапевту, чтобы тот проверил артериальное давление и уровень липидов в организме.

Также существует опасность внутреннего кровоизлияния в глаз, для этого офтальмолог должен проверить глазное дно. Причиной этого симптома может быть диабет и перенесенный коронавирус. По ее словам, с такими проблемами сталкиваются и молодые пациенты в возрасте от 20 до 30 лет.