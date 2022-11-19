Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть соленья

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19 ноября

Нутрициолог Юзуп рассказала, кому нельзя есть маринованные овощи

Мира Маркина

Нутрициолог Ирина Юзуп в беседе с "Мослентой" раскрыла противопоказания для употребления маринованных овощей. По словам медика, к ним относятся: повышенная кислотность желудка, заболевания мочеполовой системы и проблемы с суставами.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Квашенные продукты провоцируют активное выделение желудочного сока. Это полезно для людей с пониженной кислотностью желудка.

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Но в иных случаях маринованная пища может вызвать обострение язвенной болезни и двенадцатиперстной кишки. Вдобавок к этому, повышенное содержание соли задерживает жидкость в организме и приводит к возникновению отеков.

"Могу сказать, что маринованные и ферментированные овощи для организма человека сейчас скорее необходимость. В процессе такой обработки продукта выделяется повышенное количество лактобактерий, которые вытесняют патогенные микроорганизмы, налаживают пищеварение, укрепляют иммунитет",

– заключила Юзуп.

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