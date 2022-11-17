Названы продукты, снижающие либидо у мужчин

За уровень тестостерона у мужчин отвечают в том числе и продукты. Какие из них стоит убрать из рациона при дефиците этого гормона, “Москве 24” рассказала нутрициолог Инна Кононенко.

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Тестостерон — гормон, отвечающий за либидо. Его снижение может привести к потере влечения к противоположному полу, а также проблемам с ростом мышц и костей.

На выработку тестостерона влияют не только различные заболевания, но и продукты, содержащие бета-ситостерол.

По словам эксперта, это вещество в большом количестве содержится в гречке, белом длиннозерном рисе, овсе, перловке и ржаной крупе. Также им богаты бобы, арахис, горох, фасоль и чечевица.

Мужчинам с пониженным тестостероном Кононенко советует употреблять меньше подсолнечного, оливкового, кукурузного, льняного, кунжутного и тыквенного масел.

При этом нутрициолог отмечает, что все перечисленные продукты имеют высокую пищевую ценность. Прежде чем отказаться от них специалист рекомендует сдать анализ крови и определить, действительно ли отказ от них принесет больше пользы, чем вреда.

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