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1 час назад

Нутрициолог Кононенко назвала продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин

Мира Маркина

За уровень тестостерона у мужчин отвечают в том числе и продукты. Какие из них стоит убрать из рациона при дефиците этого гормона, “Москве 24” рассказала нутрициолог Инна Кононенко.

Названы продукты, снижающие либидо у мужчин
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Тестостерон — гормон, отвечающий за либидо. Его снижение может привести к потере влечения к противоположному полу, а также проблемам с ростом мышц и костей.

На выработку тестостерона влияют не только различные заболевания, но и продукты, содержащие бета-ситостерол.

Сексологи объяснили, как пробудить женское либидо

По словам эксперта, это вещество в большом количестве содержится в гречке, белом длиннозерном рисе, овсе, перловке и ржаной крупе. Также им богаты бобы, арахис, горох, фасоль и чечевица.

Мужчинам с пониженным тестостероном Кононенко советует употреблять меньше подсолнечного, оливкового, кукурузного, льняного, кунжутного и тыквенного масел.

При этом нутрициолог отмечает, что все перечисленные продукты имеют высокую пищевую ценность. Прежде чем отказаться от них специалист рекомендует сдать анализ крови и определить, действительно ли отказ от них принесет больше пользы, чем вреда.

Ранее мы рассказывали, как можно повысить либидо при депрессии.

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