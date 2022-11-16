Молоко помогает бороться с изжогой и бессонницей, укрепляет кости и зубы. Однако бывают случаи, когда этот продукт приносит только вред. О них журналу Passion.ru рассказала нутрициолог Ната Гончар.

По словам эксперта, отказаться от молочных продуктов стоит людям с лактозной недостаточностью. Из-за заболевания в организме вырабатывается слишком мало фермента под названием лактаза, отвечающего за расщепление молочного сахара. Обычно у людей с такой проблемой молоко не усваивается — живот начинает раздуваться от газов и болеть.

Также этот продукт противопоказан людям с аллергией на молочный белок. Непереносимость может проявляться в виде сыпи, насморка и чихания.

Еще одна причина, по которой нутрициолог советует воздержаться от молока, — мочекаменная болезнь. Все дело в кальции и фосфоре, которые содержатся в напитке. Эти элементы способствуют образованию новых камней.

Вместо животного молока Гончар рекомендует использовать растительное. По ее словам, последнее положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

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