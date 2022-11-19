Диетолог Тихомирова раскрыла опасность полного отказа от мяса

Терапевт-диетолог Елена Тихомирова в беседе с изданием "Секрет фирмы" рассказала, почему не стоит полностью отказываться от мяса.

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По словам медика, прежде всего исключение мяса из рациона грозит дефицитом железа. А он, в свою очередь, может способствовать анемии. При данном заболевании у человека снижается общая концентрация гемоглобина в крови, падает сывороточное железо и ферритин.

Тихомирова отметила, что такое состояние может привести к слабости и плохой работе мозга. Особенно опасно отказываться от мяса беременным женщинам.

Вместе с тем спортсменам при анемии тяжелее даются физические нагрузки, а дети начинают хуже учиться и быстрее устают.

Эксперт также напомнила, что в печени содержится много витамина B12, который необходим кровеносной системе. Поэтому и от печени полностью отказываться Тихомирова не советует.