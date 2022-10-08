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1 час назад

4 типа людей, которым нельзя есть мясо

Диана Товсепова

Жгучие стейки и сочные гамбургеры составляют основу рациона многих людей. Но исследования показали, что регулярное употребление в пищу красного мяса и переработанного мяса может повысить риск развития диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, инсульта и некоторых видов рака, особенно колоректального рака.

4 типа людей, которым нельзя есть мясо
Фото: PxherePxhere

В исследовании Гарвардской школы общественного здравоохранения изучалось влияние регулярного потребления мяса на здоровье и были обнаружены связи с сердечными заболеваниями и раком.

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Одна ежедневная порция необработанного красного мяса — размером с колоду карт — была связана с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака на 13%.

Одна ежедневная порция переработанного красного мяса — один хот-дог или два ломтика бекона — была связана с 20-процентным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

«Мясо можно есть, но ограничивайте его количество и выбирайте более здоровые виды, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Употребление слишком большого количества красного мяса сопряжено с риском для здоровья и не является частью здорового питания...

Красное мясо богато холестерином, насыщенными жирами и натрием. Его следует есть в ограниченном количестве», — говорит Стивен Ху, доктор медицинских наук.

Кому нельзя

Доктор Ху рекомендует людям с риском сердечной недостаточности или инсульта действительно ограничить употребление красного мяса.

«Люди с высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением или семейной историей сердечно-сосудистых заболеваний должны попытаться исключить большую часть, если не все, красное мясо».

Тем, у кого диагностирована астма, по мнению специалистов, надо быть также аккуратными с красным мясом. Ученые провели исследование и выяснили, что употребление вяленого красного мяса более 4 раз в неделю увеличивало вероятность обострения астмы на 76%.

Для людей с высоким уровнем холестерина красное мясо также не рекомендуется к употреблению. На самом деле привычка злоупотреблять стейками и шашлыками только ухудшит показатели.

Специалисты отмечают, что привычка есть много красного мяса опасна для тех, у кого есть предрасположенность к развитию онкологических заболеваний (такой диагноз был у близких родственников). Так, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения объявила результаты всестороннего анализа, демонстрирующего, что переработанное красное мясо, такое как бекон и хот-доги, вызывает рак толстой кишки. В более позднем анализе было рассмотрено 400 исследований. Они обнаружили, что риск колоректального рака увеличивается на 12% на каждые 100 г красного и обработанного мяса в день.

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