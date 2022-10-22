Как красное мясо связано с риском инсульта и развития онкологии

Потребление красного мяса связано с повышенным риском общей, сердечно-сосудистой и онкологической смертности. Об этом говорят результаты исследования.

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Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH) показало, что потребление красного мяса связано с повышенным риском общей, сердечно-сосудистой и онкологической смертности. Результаты также показали, что замена других здоровых источников белка, таких как рыба, птица, орехи и бобовые, была связана с более низким риском смертности.

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Исследование опубликовано в Archives of Internal Medicine 12 марта 2012 года.

«Наше исследование добавляет больше доказательств существования риска для здоровья от употребления большого количества красного мяса, которое в других исследованиях связывали с диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, инсультом и некоторыми видами рака», — объяснил ведущий автор исследования , научный сотрудник отдела питания HSPH.

Ученые проспективно наблюдали за 37 698 мужчинами 83 644 женщинами в рамках 22-летнего исследования. Участникам исследования было до 28 лет, и у них к началу исследования не было сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и онкологии. Рацион питания участников исследователи оценивали с помощью вопросников каждые четыре года.

Всего в двух исследованиях было зарегистрировано 23 926 смертей, из которых 5 910 были от сердечно-сосудистых заболеваний и 9 464 от рака. Оказалось, что регулярное потребление красного мяса, особенно переработанного, было связано с повышенным риском смертности. Одна ежедневная порция необработанного красного мяса (размером примерно с колоду карт) была связана с повышением риска смертности на 13%, а одна ежедневная порция обработанного красного мяса (один хот-дог или два ломтика бекона) была связана с 20%-м повышением риска смерти.

Красное мясо, особенно обработанное мясо, содержит ингредиенты, которые связаны с повышенным риском хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак. К ним относятся гемовое железо, насыщенные жиры, натрий , нитриты и некоторые канцерогены, образующиеся при приготовлении пищи.

Замена одной порции цельного красного мяса одной порцией здорового источника белка была связана с более низким риском смертности.

В частности, смертность уменьшилась на 7% и 14 %, если красное мясо заменили на рыбу или на птицу соответственно. В случае, если его заменяли на орехи, бобовые, обезжиренные молочные продукты и цельнозерновые продукты, риск смерти сокращался на 19%, 10%, 10% и 14% соответственно. Исследователи подсчитали, что 9,3% смертей среди мужчин и 7,6% среди женщин можно было бы предотвратить, если бы все участники потребляли менее 0,5 порции красного мяса в день.

«Это исследование дает четкие доказательства того, что регулярное потребление красного мяса, особенно обработанного мяса, в значительной степени способствует преждевременной смерти...