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14 минут назад

Ученые обнаружили, что сложное детство увеличивает риск болезней сердца в будущем

Мира Маркина

Исследователи из Копенгагенского университета изучили, влияют ли воспоминания о смерти близких или факт серьезной болезни в семье на развитие сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Их неожиданные выводы опубликовал журнал European Heart Journal.

Найдена связь между сложным детством и риском болезней сердца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В распоряжении специалистов оказались данные почти 1,3 миллиона детей (от 0 до 15 лет), которые родились в период с января 1980 года по декабрь 2001-го. Наблюдение за ними велось до декабря 2018 года. Всех участников разделили на несколько групп в зависимости от пережитых проблем в прошлом:

  • нищета,
  • депривация,
  • потеря членов семьи (или угроза потери),
  • невзгоды, охватывающие воздействие любого или всех прочих типов проблем.

Какой пульс свидетельствует о заболеваниях сердца

Ученые выяснили, что у четырех тысяч человек из выборки развились сердечно-сосудистые заболевания за все это время. Также авторы обнаружили увеличение риска столкновения с такими болезнями на 60% в целом.

У тех, кто перенес тяжелую болезнь или гибель родственников, а также те, кто испытывал серьезные невзгоды в детстве и подростковом возрасте – у них риск самый высокий.

Ранее мы рассказывали, как отличить боль в груди и сердечный приступ.

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