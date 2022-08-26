Как исключить сердечный приступ при боли в груди

Боль в груди может появиться в самый неожиданный момент, и у многих людей вызывает панику из-за того, что ее путают с сердечным приступом. На самом деле, у этого симптома есть множество других причин, и есть несколько способов это проверить. О том, как исключить сердечный приступ — в материале “Рамблера”.
Если боль проявляется на вдохе и на выдохе, то почти в 100% случаев ее причиной становится межреберная невралгия. Такой приступ может длится от нескольких часов до нескольких суток, поэтому, если боль в груди длительная, то она тоже указывает на невралгию. Боль, как правило, острая, а сам человек не может показать конкретное место, где ощущает дискомфорт. У невралгии достаточно много причин: от переохлаждения и нервного напряжения до травм и опухолей, поэтому не стоит пренебрегать подобным видом болей, лучше обратиться к врачу.
При приступе боли в сердце можно использовать безопасные препараты, купирующую боль при заболеваниях сердца. Если они сработают и избавят вас от боли, то, вероятнее всего, у вас есть проблемы с сердцем и сосудами.
Причиной боли в груди может быть стенокардия. Определить ее можно по характеру и локализации боли. Так, ее можно описать как жгучую или давящую. Боль также может отдавать в руку или лопатку. Кроме того, у стенокардии есть и другие симптомы, например, серьезные колебания пульса и артериального давления. Стенокардия происходит из-за образования склеротических бляшек на сосудах, поэтому, если вы заметили у себя такой симптом, нужно обратиться к врачу за дополнительным обследованием.