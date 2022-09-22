Какой пульс свидетельствует о заболеваниях сердца

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, при каких показателях необходима срочная консультация специалиста. Советом эксперт поделилась на своем YouTube-канале.
Кореневич отметила, что бежать к врачу, заметив незначительные отклонения от нормы, не стоит, поскольку у некоторых людей пульс выходит за ее пределы, но они при этом совершенно здоровы. Но на некоторые моменты стоит обратить пристальное внимание.
Так, например, о развитии заболеваний сердца может говорить ситуация, если во время физических нагрузках пульс человека не увеличивается. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу.