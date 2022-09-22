Какой пульс свидетельствует о заболеваниях сердца

Кореневич отметила, что бежать к врачу, заметив незначительные отклонения от нормы, не стоит, поскольку у некоторых людей пульс выходит за ее пределы, но они при этом совершенно здоровы. Но на некоторые моменты стоит обратить пристальное внимание.