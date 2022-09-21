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1 час назад

Терапевт Хухрев перечислил симптомы проблем с щитовидной железой

Мария Иглина

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что заподозрить нарушения в работе щитовидной железы можно по нескольким симптомам. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".

Так, существует два заболевания органа. Первое, как гипотиреоз, связано со снижением функции щитовидной железы в результате дефицита гормонов, а второе, гипертиреоз, наоборот, – с гиперфункцией при их избытке.

Эксперт объяснил, что при недостатке функции щитовидной железы человек толстеет, отекает, становится вялым, мерзнет и так далее. А при гиперфункции человек худеет, потеет, кожа сохнет.

При перечисленных симптомах необходимо обратиться к врачу и сдать анализ на определение гормонов щитовидной железы:

"Если человек будет долго находиться под избыточным действием гормонов щитовидной железы, у него будет тиреотоксикоз. Ресурсы органов при такой нагрузке будут быстрее расходоваться. В частности, сердце, орган-мишень, страдает при гипертиреозе".

Ранее терапевт назвала главный симптом менингита.

Новости,Видео,Алексей Хухрев,
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