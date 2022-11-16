Ученые обнаружили, что ожирение защищает организм от вирусов

Ученые Корейского института передовых технологий объединились с коллегами из Медицинского исследовательского центра Мюнггок для исследования влияния ожирения на восприимчивость к герпесу. В журнале Cell Reports опубликованы результаты их работы.

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Исследование проводилось на лабораторных мышах. Часть из них специально кормили высококалорийной пищей. И у них развилось ожирение. Само по себе это заболевание зачастую влечет сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, становится фактором риска для определенных видов рака.

Когда в организм мыши попадал вирус папилломы человека (одна из причин появления онкологии на шейке матки) или вирус герпеса второго типа, те побеждали его – в половине случаев. Особи из другой контрольной группы без проблем с весом погибли.

Также ученые отметили, что титры вируса у мышей с лишним весом снижались быстрее, чем у худых грызунов.

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