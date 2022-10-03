Ученые: люди могут столкнуться со смертельным вирусом, похожим на ВИЧ

В последние годы то и дело появляются новости о вирусах, возникающих и распространяющихся в разных уголках земли. Особенно опасны вирусы, которые распространены среди животных, но могут "перепрыгнуть" межвидовой барьер и поразить человеческий организм. Ученые нашли похожий на ВИЧ вирус, который такую способность имеет. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

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Согласно новому исследованию CU Boulder, опубликованному в журнале Cell, малоизвестное семейство вирусов, уже эндемичное для диких африканских приматов и вызывающее смертельные симптомы, подобные лихорадке Эбола, у некоторых обезьян, «готово к распространению» на людей .

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Хотя такие артеривирусы уже считаются серьезной угрозой для макак, до настоящего времени не было зарегистрировано случаев заражения человека. И неясно, какое влияние вирус окажет на людей, если он пройдет межвидовой барьер.

Но авторы, проводя параллели с ВИЧ (предшественник которого возник у африканских обезьян), тем не менее призывают к бдительности: наблюдая сейчас за артеривирусами как у животных, так и у людей, мировое сообщество потенциально может избежать новой пандемии, заявили они.

«Этот животный вирус выяснил, как получить доступ к человеческим клеткам, размножиться и избежать некоторых важных иммунных механизмов, которые, как мы ожидаем, защитят нас от вируса животного. Такое довольно редко случаетя», — объяснила старший автор Сара Сойер, профессор молекулярной, клеточной биологии.

Среди животных по всему миру циркулируют тысячи уникальных вирусов, большинство из которых не вызывают никаких симптомов. В последние десятилетия все большее их количество перебралось на людей, нанося ущерб человеческой иммунной системе, не имеющей опыта борьбы с ними.

Среди таких вирусов известны ближневосточный респираторный синдром (MERS) в 2012 году; коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) в 2003 г.; и SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) в 2020 году.

В течение 15 лет лаборатория Сойера в Институте BioFrontiers использовала передовые лабораторные методы и образцы тканей диких животных со всего мира, чтобы исследовать, какие вирусы животных могут быть склонны к переносу на людей .

Для последнего исследования ученые сосредоточились на артеривирусах, которые распространены среди свиней и лошадей, но недостаточно изучены среди нечеловеческих приматов. Особое внимание они уделили вирусу обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), который вызывает смертельную болезнь, аналогичную болезни, вызванной вирусом Эбола, и вызывал смертельные вспышки в колониях макак, содержащихся в неволе, по всему миру с 1960-х годов.

Исследование демонстрирует, что молекула или рецептор, называемый CD163, играет ключевую роль в биологии артеривирусов обезьян, позволяя вирусу проникать и вызывать инфекцию клеток-мишеней. Проведя серию лабораторных экспериментов, исследователи, к своему удивлению, обнаружили, что вирус также удивительно хорошо цепляется за человеческую версию CD163, проникая внутрь человеческих клеток и быстро создавая свои копии.

Подобно вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) и его предшественнику вирусу иммунодефицита обезьян (SIV), артеривирусы обезьян также, по-видимому, атакуют иммунные клетки, выводя из строя ключевые механизмы защиты и сохраняясь в организме на длительный срок.

«Между этим вирусом и обезьяньими вирусами, вызвавшими пандемию ВИЧ, огромное сходство», — объясняют ученые.

Поэтому специалисты предлагают, чтобы мировое сообщество здравоохранения уделило приоритетное внимание дальнейшему изучению обезьяньих артеривирусов, разработало тесты на антитела в крови и рассмотрело возможность наблюдения за человеческими популяциями, имеющими тесный контакт с животными-переносчиками.

Широкий круг африканских обезьян уже несет высокие вирусные нагрузки различных артеривирусов, часто бессимптомных, а некоторые виды часто взаимодействуют с людьми и, как известно, кусают и царапают людей.

"Тот факт, что мы еще не диагностировали артеривирусную инфекцию человека, не означает, что ни один человек не подвергался воздействию. Мы не могли учесть всех", — заявили ученые.

При этом специалисты отмечают, что в 1970-е годы о ВИЧ тоже никто не слышал. Когда в 1980-х годах в Соединенных Штатах он начал убивать молодых мужчин, не существовало серологических тестов и не разрабатывались методы лечения.

Подобное произошло и с COVID-19. Поэтому ученые предупреждают: