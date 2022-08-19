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2 часа назад

Ученые назвали самые смертоносные виды онкологии

Мира Маркина

Существует три локализации рака, которые в большинстве случаев неизлечимы. С таким заявлением выступили ученые Вашингтонского университета. Результаты их исследования опубликованы на страницах медицинского журнала The Lancet.

Ученые назвали самые смертоносные виды онкологии
Фото: unsplash.comunsplash.com

В распоряжении ученых оказались данные, собранные в течение девяти лет (2010-2019) в 204 странах. В них вошли сведения о типах рака и факторах риска развития онкологии. Первый вывод, к которому пришли исследователи: смертность от злокачественных новообразований выросла на 20%.

Еще один немаловажный вывод: наиболее смертоносным является рак дыхательных путей – трахеи, легких и бронхов. Чаще всего смертельную болезнь диагностируют в Центральной и Западной Европе, Северной и Латинской Америке (преимущественно на юге), а также в Восточной Азии.

Третий основополагающий вывод касается факторов риска. Курение, ожирение и чрезмерное потребление алкоголя, по мнению ученых, в несколько раз повышают шансы попасть в кабинет онколога. Поэтому с изменением образа жизни связано будущее человечества.

Не меньшую роль в данном случае играет и самосознание. Ведь чем раньше будет поставлен верный диагноз, тем выше шанс продлить свою жизнь. Ранее мы рассказывали, почему ночная потливость – повод пройти обследование у онколога.

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