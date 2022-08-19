Ночной симптом рака, которым пренебрегают пациенты

Очень часто онкология проявляет себя самым неожиданным образом, и оттого на первой стадии пациенты нередко игнорируют ее симптомы. Однако подобная невнимательность может обернуться катастрофическими последствиями. Вот почему так важно регулярно проходить обследования и посещать врача, если ваше тело проявило нетипичную реакцию.

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Подробнее об одном из ночных симптомов лейкемии – рака крови –, который больные часто упускают из вида – в материале "Рамблера".

Не так давно ученые британской благотворительной организации Blood Cancer UK обнаружили "тихий" симптом лейкоза. Ученые попросили 2000 добровольцев, страдающих раком крови, заполнить анкету, после чего проанализировали результаты. Также эксперты задали людям вопрос – замечали ли они какие-то странные вещи в своем состоянии до того, как узнали о диагнозе.

Оказалось, что 31% респондентов наблюдали у себя повышенную потливость по ночам. Многие игнорировали ее, апеллируя к жаре или иным причинам, и даже не задумывались о том, о какой серьезной проблеме со здоровьем говорит повышенное потоотделение.

Впрочем, это неудивительно: потливость также может быть следствием пременопаузы, злоупотребления алкоголем и даже ночных кошмаров. Этот симптом действительно довольно легко списать на что угодно кроме рака.

Однако есть два характерных признака, которые указывают на то, что потливость может быть связана с онкологией. Во-первых, пота будет слишком много. Настолько, что человеку придется переодеваться в сухую одежду, а порой и вовсе менять постельное белье.

Во-вторых, повышенная потливость при онкологии постоянная, а не возникающая время от времени. При развитии онкозаболеваний температура тела повышается, и организм используют процесс потоотделения каждую ночь для того, чтобы снизить ее.