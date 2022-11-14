Онколог раскрыл основные симптомы рака легких

Онколог Андрей Воробьев в разговоре с " Медик Форум " перечислил основные симптомы рака легких. Как отметил эксперт, данный вид онкологии входит в четверку самых распространенных.

"Рак легких может вызвать кровотечение в дыхательных путях, что приводит к кашлю с кровью. Кашель с кровью также является одним из симптомов рака легких",

Среди других симптомов Воробьев также выделил не проходящий в течение трех недель кашель, а также его усиление, постоянное возвращение инфекций грудной клетки, боли при дыхании и кашле, одышка, постоянная усталость и отсутствие энергии, а также потеря аппетита и веса.