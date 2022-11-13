Врач назвала болезнь, ведущую к слепоте

Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения. Об этом сообщает News.ru.

Фото: pxhere.com pxhere.com

По словам эксперта, самой распространенной причиной потери зрения была и остается катаракта. Это заболевание чаще всего поражает людей старше 60 лет и поддается лечению. Важно только не запустить болезнь.

Если же катаракту не вылечить вовремя, она повлечет за собой появление других, уже необратимых, болезней. В частности, катаракта перерастает в глаукому, которую вылечить невозможно, как не получится и восстановить потерянное зрение.

Шилова отметила, что катаракты избежать невозможно, она развивается у всех людей после 60 лет. Просто у некоторых людей не сразу проявляются симптомы. Затягивать с лечением нельзя, необходима операция.

Также специалист отметила, что среди самых распространенных болезней, способных привести к слепоте, третье место после катаракты и глаукомы занимает дистрофия сетчатки. Она возникает вследствие нарушения обменных процессов в организме.