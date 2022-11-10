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1 час назад

Офтальмолог Шилова заявила о “пандемии” близорукости у маленьких детей

Мира Маркина

Все чаще в мире фиксируются случаи врожденной близорукости. Такое заявление сделала эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья и врач-офтальмолог Татьяна Шилова в комментарии для “Радио 1”.

Врач заявила о “пандемии” близорукости у маленьких детей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Близорукость или миопия характеризуется затруднением в восприятии предметов, находящихся вдали. Поскольку сейчас у медиков появилось больше возможностей для диагностики, данное заболевание стали находить у младенцев.

“Мы говорим о «пандемии» близорукости”, — подчеркнула эксперт.

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Формирование сетчатки происходит внутриутробно, потому у недоношенных детей миопия может быть уже при рождении, объяснила медик. Таких малышей офтальмологи наблюдают с первых дней жизни, им назначают терапию.

Ранее “Рамблер” рассказывал о методах борьбы с ложной близорукостью.

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