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3 часа назад

Ученые выяснили, как пенсионерам снизить давление в сосудах мозга

Мира Маркина

Ученые из Техасского университета провели исследование и выяснили, как пожилым людям снизить давление в сосудах мозга. Работа экспертов опубликована в Journal of Applied Physiology.

Ученые выяснили, как пенсионерам снизить давление в сосудах мозга
Фото: UnsplashUnsplash

В исследовании приняли участие 73 пенсионера. Обследование мозгового кровотока спустя год было проведено 41 человеку. До исследования все испытуемые вели малоподвижный образ жизни. Однако в ходе работы ученых над исследованием добровольцы в возрасте от 60 до 80 лет занимались быстрой ходьбой и бегом трусцой, либо упражнениями на растяжку и повышением тонуса мышц.

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Через год у всех участников, занимавшихся бегом или ходьбой, улучшилось кровоснабжение мозга, вырос уровень кислорода, снизилось давление в сосудах мозга, а также в сонной артерии. Общее артериальное давление и частота сердечных сокращений остались на прежнем уровне.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что регулярные аэробные нагрузки могут предотвратить или смягчить возрастное увеличение давления в сосудах мозга.

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