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3 часа назад

Диетолог Аплетаева рассказала, чем опасна петрушка для пожилых людей

Мира Маркина

Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с изданием Москва 24 раскрыла опасность петрушки. Эксперт отметила, что зелень может быть вредна для пожилых людей.

Названа скрытая опасность петрушки для пожилых людей
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, пенсионеры нередко страдают от болезней почек. Петрушка, в частности, может спровоцировать один из таких недугов:

"Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы",

– пояснила врач.

Аплетаева добавила, что не стоит добавлять петрушку во все блюда, поскольку зелень может спровоцировать воспалительный процесс, связанный с камнеобразованием. Если же камни в почках уже имеются, петрушка лишь усугубит проблему.

В заключение диетолог порекомендовала отдать предпочтение укропу. Как отметила Алпетаева, это самая безвредная зелень, которая практически не имеет противопоказаний.

Ранее "Рамблер" рассказывал о продукте, резко повышающем уровень сахара.

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