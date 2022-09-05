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2 часа назад

Диетолог раскрыла продукт, резко повышающий уровень сахара

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина назвала популярный продукт, в котором гораздо меньше пользы, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает "Газета.ru".

Таким продуктом оказался белый рис. По словам медика, он насыщает организм энергией и создает ощущение сытости, но в остальном полезными свойствами не обладает. После промышленной обработки в нем остается лишь немного витаминов группы B:

"Белый рис обладает абсорбирующими свойствами, его иногда полезно есть при отравлениях или других проблемах с желудочно-кишечным трактом. Слизистые супы на основе отварного риса способствуют выведению вредных веществ, но на этом вся его польза заканчивается",

– пояснила медик.

Самым опасным свойством белого риса является его способность резко повышать уровень сахара в крови. Поэтому Соломатина рекомендовала выбирать слегка недоваренный рассыпчатый рис и употреблять его холодным:

"Если мы остудим отварной белый рис и потом смешаем его с овощами или салатом, то тем самым мы снизим негативное воздействие, сахар в крови будет пониматься медленнее, опасного скачка глюкозы удастся избежать".

По словам диетолога, самым полезным является бурый неочищенный рис. Это источник калия, кальция, магния и других полезных веществ. Однако пациентам с плохим обменом веществ и диабетом также следует быть с ним осторожнее.

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Новости,Видео,Елена Соломатина,
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