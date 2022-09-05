Диетолог Елена Соломатина назвала популярный продукт, в котором гораздо меньше пользы, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает "Газета.ru".

Таким продуктом оказался белый рис. По словам медика, он насыщает организм энергией и создает ощущение сытости, но в остальном полезными свойствами не обладает. После промышленной обработки в нем остается лишь немного витаминов группы B:

"Белый рис обладает абсорбирующими свойствами, его иногда полезно есть при отравлениях или других проблемах с желудочно-кишечным трактом. Слизистые супы на основе отварного риса способствуют выведению вредных веществ, но на этом вся его польза заканчивается",

– пояснила медик.

Самым опасным свойством белого риса является его способность резко повышать уровень сахара в крови. Поэтому Соломатина рекомендовала выбирать слегка недоваренный рассыпчатый рис и употреблять его холодным:

"Если мы остудим отварной белый рис и потом смешаем его с овощами или салатом, то тем самым мы снизим негативное воздействие, сахар в крови будет пониматься медленнее, опасного скачка глюкозы удастся избежать".