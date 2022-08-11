Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
48 минут назад

Диетолог рассказал, безопасно ли покупать арбузы на обочине

Мира Маркина

Диетолог Артур Моисеенко рассказал, безопасно ли покупать арбузы на обочине.

Врач рассказал, безопасно ли покупать арбузы на обочине
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, отравление арбузом происходит довольно часто. Однако, как правило, это связано не с высоким содержанием нитратов, а с несоблюдением норм гигиены:

"Такие симптомы, как тошнота, диарея, боль в животе, чаще всего сопровождают кишечную инфекцию, симптомы которой возникают при попадании в организм бактерий, живущих на поверхности арбуза или фруктов и овощей, выращенных в открытом грунте",

– пояснил Моисеенко в беседе с изданием МИР 24.

Если пренебречь мытьем арбуза, то бактерии могут проникнуть в мякоть, а затем в желудочно-кишечный тракт.

Эксперт добавил, что риск отравиться арбузом, купленным на обочине, гораздо выше, чем на рынке или в супермаркете. На организованных рынках у продавцов есть документация, подтверждающая качество продукции, поэтому риск отравиться ниже.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что арбуз может навредить печени и почкам.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители