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3 часа назад

Невролог Ковальская перечислила психосоматические причины головной боли

Мира Маркина

Головная боль в 80% случаев имеет психосоматическую природу. Такое заявление сделала в беседе с “Вечерней Москвой” клинический психолог, невролог ЦКБ “РЖД-Медицина” Яна Ковальская.

Врач перечислила психосоматические причины головной боли
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Проявление психосоматических заболеваний может быть связано с внутренними (и внешними) неразрешенными конфликтами, отмечает эксперт. Психологические травмы, полученные в детстве, также нередко провоцируют неприятный симптом. К таким травмам невролог отнесла:

  • холодность родителей,
  • критика ребенка и демонстрация разочарования в нем,
  • контроль и гиперопека.

Когда головная боль может плохо закончиться

Также врач призвала не игнорировать данный симптом.

“Важно понимать, что дети с психосоматическими расстройствами действительно больны и не являются симулянтами, их симптомы реальны. И подход к этим симптомам должен носить комплексный характер”, – объяснила Ковальская.

Ранее мы писали о том, можно ли справиться с головной болью без медикаментов.

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