Врач перечислила психосоматические причины головной боли

Головная боль в 80% случаев имеет психосоматическую природу. Такое заявление сделала в беседе с “Вечерней Москвой” клинический психолог, невролог ЦКБ “РЖД-Медицина” Яна Ковальская.

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Проявление психосоматических заболеваний может быть связано с внутренними (и внешними) неразрешенными конфликтами, отмечает эксперт. Психологические травмы, полученные в детстве, также нередко провоцируют неприятный симптом. К таким травмам невролог отнесла:

холодность родителей,

критика ребенка и демонстрация разочарования в нем,

контроль и гиперопека.

Также врач призвала не игнорировать данный симптом.

“Важно понимать, что дети с психосоматическими расстройствами действительно больны и не являются симулянтами, их симптомы реальны. И подход к этим симптомам должен носить комплексный характер”, – объяснила Ковальская.

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